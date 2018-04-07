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Стали известны возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Стали известны возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
США и Серверная Корея проводят тайные переговоры по поводу подготовки встречи между главами США и КНДРДональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Штатов.
Куратором переговоров выступает директор ЦРУ Майк Помпео. Отмечается, что представители спецслужб стран уже встретились в стране, название которой не указывается. Помпео отметил, что через некоторое время проведут переговоры с главой Генерального разведывательного бюро КНДР.
Пока место встречи лидеров стран не называется. Северокорейская сторона настаивает, чтобы саммит провели в Пхеньяне. Другая возможная локация — столица Монголии
Улан-Батор
Сообщается, что повестку встречи обсудят более предметно только после того, как будет известна конкретная дата и место переговоров.
При этом в ЦРУ не комментируют сообщения о прямых переговорах с КНДР, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления.
5 апреля делегации КНДР и Южной Кореи начали обсуждать подготовку к встрече лидеров стран. Представители государств обсудят вопросы протокола, обеспечения безопасности и правил освещения встречи в СМИ.
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