Стали известны возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына

Куратором переговоров выступает директор ЦРУ Майк Помпео. Отмечается, что представители спецслужб стран уже встретились в стране, название которой не указывается. Помпео отметил, что через некоторое время проведут переговоры с главой Генерального разведывательного бюро КНДР.

Пока место встречи лидеров стран не называется. Северокорейская сторона настаивает, чтобы саммит провели в Пхеньяне . Другая возможная локация — столица Монголии

Сообщается, что повестку встречи обсудят более предметно только после того, как будет известна конкретная дата и место переговоров.

При этом в ЦРУ не комментируют сообщения о прямых переговорах с КНДР, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления.

5 апреля делегации КНДР и Южной Кореи начали обсуждать подготовку к встрече лидеров стран. Представители государств обсудят вопросы протокола, обеспечения безопасности и правил освещения встречи в СМИ.