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CNN узнал о секретных переговорах США и КНДР по подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына
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CNN узнал о секретных переговорах США и КНДР по подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Newsru.com 24 минуты назад
Фото: Newsru.com
США и Северная Корея на протяжении долгого времени ведут секретные переговоры о подготовке к предстоящему саммиту глав двух стран. Как стало известно телеканалу, директор ЦРУ Майк Помпео и его подопечные несколько раз общались по этому поводу со своими коллегами из КНДР и даже встречались на территории третьей страны.
По информации американских журналистов, в секретных переговорах участвуют представители спецслужб двух стран. Одним из главных вопросов является выбор места проведения исторической встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Как рассказали телеканалу осведомленные источники, в Пхеньяне настаивают на том, что двусторонние переговоры должны пройти именно в северокорейской столице. На данный момент неизвестно, согласится ли на это Белый дом. Также рассматривается вариант со столицей Монголии Улан-Батором в качестве площадки для переговоров.
Как только стороны утвердят место проведения переговоров Трампа и Ким Чен Ына, следующей темой для обсуждения станет выбор конкретной даты. По словам собеседников телеканала, речь идет о конце мая или июне этого года.
В марте президент США к удивлению всего мира
принял
приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а Вашингтон и вовсе недавно анонсировал новые «самые масштабные» санкции против КНДР.
Трамп в своем духе заявил, что ожидает в ходе переговоров с Ким Чен Ыном заключения
"величайшей сделки"
для мира. «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо и мы добьемся грандиозного успеха. Они (КНДР) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно», — выражал уверенность американский президент.
Покинувший пост госсекретаря США  Рекс Тиллерсон
ранее сообщал журналистам, что встреча может пройти до конца апреля. До сих пор ни один президент США не встречался с северокорейском лидером.
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