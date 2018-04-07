РФ показала фотодоказательства разрушения Ракки

Обнародованы фотодоказательства разрушений, которые нанесла коалиция в Ракке

Помимо катастрофических разрушений в Ракке очень сложная гуманитарная ситуация, а под обломками разрушенных зданий до сих пор находятся тысячи тел погибших мирных жителей.

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Министерство обороны России показало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов сирийского города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции во главе с США

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Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения, сообщили в Минобороны.

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В Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, а доступ гуманитарных миссий в город затруднен.

Среди тех, кто возвращается в город, остается высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах. Так с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, а 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.

Сирии Ранее официальный представитель ООН Ян Эгеланн заявил, что посетившие Ракку представители ООН подтвердили, что в Ракке разрушения гораздо серьезнее, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе . Миссия ООН подтвердила, что 70% строений в Ракке разрушены и повреждены.

В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои.

В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей опасно.

В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.

Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр-эз-Зор и пригородов Дамаска в Восточной Гуте.

В эти населенные пункты доставляется гуманитарная помощь, ведется разминирование, восстановлены водопроводы или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливаются больницы, магазины, школы.

Как итог — только в населенные пункты Восточной Гуты за последние дни вернулись более 55 тыс. жителей.