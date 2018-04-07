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Порошенко пообещал украинцам победу в войне
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Порошенко: война закончится нашей победой 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева. Соответствующее заявление Порошенко опубликовано в его Twitter.
«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — заявил он.
По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря «лучшим вооружённым силам» и тому, что на стороне Киева правда.
Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим «антитеррористической операции» в Донбассе.
RT на русском: последние новости
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