Порошенко пообещал украинцам победу в войне

Порошенко: война закончится нашей победой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что война в его стране закончится победой Киева. Соответствующее заявление Порошенко опубликовано в его Twitter.

«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — заявил он.

Впевнений, на нашій землі запанує мир.



Війна закінчиться нашою перемогою, адже правда — за нами! pic.twitter.com/K41InKtVKP— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 г.

По словам Порошенко, победить удастся, в том числе, благодаря «лучшим вооружённым силам» и тому, что на стороне Киева правда.

Ранее украинский президент заявил, что в мае завершится режим «антитеррористической операции» в Донбассе.