Ещё
Ким Чен Ын впервые объявил о встрече с главой Южной Кореи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк оценил риски из-за санкций
Сбербанк оценил риски из-за санкций

Ким Чен Ын впервые объявил СМИ о встрече с главой Южной Кореи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: KCNA/Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи отметил будущую встречу с главой Республики Корея, передает ЦТАК.
"В докладе уважаемый высший руководитель отметил о встрече и переговорах на высшем уровне Севера и Юга, которые пройдут в "Доме мира" района Южной стороны Пханмунчжома 27-го апреля, обстоятельно анализировал и оценил направление развития актуальных межкорейских отношений и перспективу диалога между КНДР и США. Он представил тактико-стратегические вопросы, которых наша партия должна придерживаться, включая курс дальнейших международных отношений и ответное направление", — сообщило государственное агентство.
Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР прилетел в Москву. Также ранее президент США Дональд Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном.
Газета.Ru: последние новости
Госдеп: Иран и Россия также несут отвесность за химатаку в Сирии Sunday Times: Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США Дом Скрипалей в Солсбери могут снести до осмотра на наличие следов яда
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии991
Сын Табакова взбесил народ126
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым373
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США235
Сбербанк оценил риски из-за санкций535
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение