Ким Чен Ын впервые объявил о встрече с главой Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи отметил будущую встречу с главой Республики Корея, передает ЦТАК.
"В докладе уважаемый высший руководитель отметил о встрече и переговорах на высшем уровне Севера и Юга, которые пройдут в "Доме мира" района Южной стороны Пханмунчжома 27-го апреля, обстоятельно анализировал и оценил направление развития актуальных межкорейских отношений и перспективу диалога между КНДР и США. Он представил тактико-стратегические вопросы, которых наша партия должна придерживаться, включая курс дальнейших международных отношений и ответное направление", — сообщило государственное агентство.
Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР прилетел в Москву. Также ранее президент США Дональд Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном.