ЛНР: силовики 21 раз нарушили «пасхальное» перемирие

Силовики 21 раз нарушили «пасхальное» перемирие, заявили в ЛНР

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня с 30 марта зафиксировали 21 нарушение "пасхального перемирия" со стороны украинских силовиков, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период во время "абсолютного перемирия".

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. "В эти дни отмечается значительный рост числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с аналогичным периодом предшествующего перемирия. Количество нарушений со стороны ВС Украины увеличилось в 4,3 раза", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что достигнутые в ходе заседания минской контактной группы договоренности о введении с 30 марта 2018 года "пасхального перемирия" украинской стороной не соблюдаются. За период с 30 марта по 7 апреля 2018 года зафиксирован 21 факт обстрелов территории ЛНР, в том числе девять с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения минометов калибром 120 и 82 миллиметров. В СЦКК подчеркнули, что за время действия "пасхального перемирия" ВСУ обстреляли санитарный автомобиль ЛНР и полевой медицинский пункт. В результате этих нарушений один военнослужащий Народной милиции погиб и четверо получили ранения.