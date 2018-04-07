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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
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В Иерусалиме сошел благодатный огонь
Рамблер
23 минуты назад
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Как сообщает РИА Новости, собравшимся его передал патриарх Иерусалимский Феофил III.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Фото:
РИА Новости
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Среди первых, кто его получил, были представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.
Фото:
Reuters
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Ожидается, что самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00.
Фото:
Reuters
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Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Фото:
Reuters
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Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Фото:
РИА Новости
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Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Фото:
РИА Новости
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Среди первых, кто его получил, были представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.
Фото:
РИА Новости
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Фото:
Reuters
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Фото:
Reuters
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Фото:
Reuters
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Фото:
Reuters
Комментарии
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По традиции, благодатный огонь также отправится в тысячи храмов
России
, ближнего и дальнего зарубежья.
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