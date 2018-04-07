1/11 В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. РИА Новости Фото:

2/11 Среди первых, кто его получил, были представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Reuters Фото:

3/11 Ожидается, что самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00. Reuters Фото:

4/11 Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Reuters Фото:

5/11 Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. РИА Новости Фото:

6/11 Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. РИА Новости Фото: