Партизаны в Сирии обстреляли ракетами американскую базу

СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе

Сирии. Ракетный удар был нанесен после слов Трампа о продолжении присутствия солдат США

Партизаны, которые выступают против присутствия американского контингента в САР и называют себя Сирийским народным сопротивлением оккупации США, нанесли ракетный удар по американской базе на севере Ракки, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что атака была произведена с помощью самодельных ракет по военным объектам Соединенных Штатов, расположенным на цементном заводе «Лаварж».

Как удалось узнать журналистам, атака организована после заявления президента США Дональда Трампа о продолжении присутствия его военнослужащих в Сирии.

Ранее были опубликованы первые кадры из тренировочного лагеря Сирийского народного сопротивления оккупации США.