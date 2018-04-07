Партизаны в Сирии обстреляли ракетами американскую базу

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СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: Reuters
Ракетный удар был нанесен после слов Трампа о продолжении присутствия солдат США в Сирии.
Партизаны, которые выступают против присутствия американского контингента в САР и называют себя Сирийским народным сопротивлением оккупации США, нанесли ракетный удар по американской базе на севере Ракки, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что атака была произведена с помощью самодельных ракет по военным объектам Соединенных Штатов, расположенным на цементном заводе «Лаварж».
Как удалось узнать журналистам, атака организована после заявления президента США Дональда Трампа о продолжении присутствия его военнослужащих в Сирии.
Ранее были опубликованы первые кадры из тренировочного лагеря Сирийского народного сопротивления оккупации США.
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