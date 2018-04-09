Объявлены итоги парламентских выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии и председатель партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах, состоявшихся 8 апреля.
"Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения", — сказал Виктор Орбан, который руководит партией с 2003 года.
Он впервые возглавил кабинет министров в 1998-2002 годах и в настоящее время занимает пост премьер-министра второй срок подряд. Победа на этих выборах позволит ему встать у руля правительства в четвертый раз.
ТАСС напоминает, что парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, избираемых на четыре года. Государственное собрание обладает правом принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра и принимает бюджет.