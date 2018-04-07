Пучдемон хотел сбежать в Россию

СМИ: Пучдемон рассматривал возможность побега в Россию перед задержанием в ФРГ

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как был задержан в Германии 25 марта. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo со ссылкой на источники, занимающиеся расследованием.

22 марта политик прибыл на самолете в Финляндию . Однако во время его нахождения в Хельсинки Верховный суд (ВС) Испании вновь выдал европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии. Тогда, по данным изданием, у Пучдемона было два варианта: отправиться в Россию, которая граничит с Финляндией, или уехать в Стокгольм , как в итоге он и сделал.

24 марта бывший глава правительства Каталонии уже находился в шведской столице. Затем он собирался добраться до Бельгии через Данию Германию . Тем не менее, въехав на территорию ФРГ, он был задержан в соответствии с ордером ВС. В Испании Пучдемону инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.

Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.