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Пучдемон хотел сбежать в Россию
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СМИ: Пучдемон рассматривал возможность побега в Россию перед задержанием в ФРГ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как был задержан в Германии 25 марта. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo со ссылкой на источники, занимающиеся расследованием.
22 марта политик прибыл на самолете в Финляндию. Однако во время его нахождения в Хельсинки Верховный суд (ВС) Испании вновь выдал европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии. Тогда, по данным изданием, у Пучдемона было два варианта: отправиться в Россию, которая граничит с Финляндией, или уехать в Стокгольм, как в итоге он и сделал.
24 марта бывший глава правительства Каталонии уже находился в шведской столице. Затем он собирался добраться до Бельгии через Данию и Германию. Тем не менее, въехав на территорию ФРГ, он был задержан в соответствии с ордером ВС. В Испании Пучдемону инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.
Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.
Экс-лидер автономии, который уже вышел на свободу, не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.
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