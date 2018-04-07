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Трамп провел переговоры с принцем Абу-Даби
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Трамп провел переговоры с принцем Абу-Даби 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонные переговоры с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, стороны обсудили конфликт стран Персидского залива и необходимость их единения для противостояния Ирану и борьбы с терроризмом, сообщил Белый дом в пятницу.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с наследным принцем Мохаммедом бен Заидом из Объединенных Арабских Эмиратов, стороны обсудили региональные события и возможности для расширения сотрудничества по целому ряду вопросов в области безопасности и экономики. Президент поблагодарил наследного принца за его… стремление доказать, что единение государств Персидского залива может помочь противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и победить террористов и экстремистов", — говорится в заявлении.
"Лидеры согласились с тем, что все государства Персидского залива могут и должны делать больше для усиления координации друг с другом и с Соединенными Штатами в целях обеспечения мира и процветания населения в регионе", — отмечает Белый дом.
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