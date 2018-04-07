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Катар превратят в остров
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СМИ сообщили о планах Саудовской Аравии превратить Катар в остров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Hassan Ammar
Саудовский инвестиционный союз планирует вырыть канал на границе с Катаром, превратив его в остров, и реализовать туристический проект в данном регионе, сообщает саудовская газета Sabq.
По данным газеты, туристический проект будет реализовывать саудовский инвестиционный союз, состоящий из девяти компаний, которые будут рыть канал вдоль всей границы с Катаром. Как ожидается, данные работы займут всего 12 месяцев. На данный момент союз ждет официального разрешения властей.
Как сообщает газета, ширина канала составит 200 метров, глубина — 15-20 метров и длина — 60 километров. Таким образом, подобный канал сможет принимать все виды морских судов. Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид, расположенные по краям сухопутной границы с Катаром.
Планируется, что на реализацию данного проекта потребуется выделить 2,8 миллиарда саудовских риалов (около 43 миллиардов рублей), пишет издание.
Согласно проекту, на новых берегах королевства будут расположены курорты с частными пляжами и пяти главными отелями. Кроме того, в районе канала планируется построить новые порты и открыть две круизные компании для осуществления морских прогулок в другие страны Персидского залива. Также в регионе будет создана свободная торговая зона.
Отмечается, что канал будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от официальной линии границы с Катаром. Участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.
С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его с поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.
После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.
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