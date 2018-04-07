Раскрыты причины расширения антироссийских санкций

Посол Сирии рассказал о причинах расширения антироссийских санкций

Дипломатические санкции, предпринятые против России США и рядом других стран, связаны с российским присутствием в Сирии , считает сирийский посол на Кубе Идрис Майя.

"Эту международную кампанию против России со стороны США и других стран НАТО невозможно отделить от того, что происходит в Сирии", — заявил Майя РИА Новости.

Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Российская сторона это категорически отрицает.

"Они думают, что, выслав определенное число российских дипломатов и увеличив давление на Москву, добьются того, что Владимир Путин пойдет на уступки", — сказал Майя.

По словам посла, роль РФ в Сирии очень важна. "Но это нам бы ничего не дало, если бы мы сами не сопротивлялись, не жертвовали собой, в первую очередь наша армия, в течение всех этих лет", — заметил Майя.