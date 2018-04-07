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Названы причины расширения антироссийских санкций
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Посол Сирии рассказал о причинах расширения антироссийских санкций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Дипломатические санкции, предпринятые против России США и рядом других стран, связаны с российским присутствием в Сирии, считает сирийский посол на Кубе Идрис Майя.
"Эту международную кампанию против России со стороны США и других стран НАТО невозможно отделить от того, что происходит в Сирии", — заявил Майя РИА Новости.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Российская сторона это категорически отрицает.
"Они думают, что, выслав определенное число российских дипломатов и увеличив давление на Москву, добьются того, что Владимир Путин пойдет на уступки", — сказал Майя.
По словам посла, роль РФ в Сирии очень важна. "Но это нам бы ничего не дало, если бы мы сами не сопротивлялись, не жертвовали собой, в первую очередь наша армия, в течение всех этих лет", — заметил Майя.
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