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«Россия сама изолирует себя от Запада»
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Россия сама изолирует себя от Запада, заявили в Госдепе 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
США считают, что Россия сама себя изолирует, и "разочарованы" тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США в связи с очередными санкциями в пятницу.
"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил представитель госдепартамента.
Он перечислил претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации". Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.
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