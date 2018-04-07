Россия сама изолирует себя от Запада, заявили в Госдепе

"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил представитель госдепартамента.

Он перечислил претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации". Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.