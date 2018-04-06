Экс-президент Бразилии не сдался полиции

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию. Об этом сообщает Associated Press.

Да Силва должен был сдаться властям в 17.00 по местному времени в городе Куритиба . Однако, по данным агентства, он вместе со своими сторонниками до сих пор находится в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу.

Ранее Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу.

Сам он назвал абсурдом решение суда.

Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.