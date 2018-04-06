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Экс-президент Бразилии не сдался полиции
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Экс-президент Бразилии не сдался полиции 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Eraldo Peres/AP
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не выполнил предписание суда и не явился в полицию. Об этом сообщает Associated Press.
Да Силва должен был сдаться властям в 17.00 по местному времени в городе Куритиба. Однако, по данным агентства, он вместе со своими сторонниками до сих пор находится в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штате Сан-Паулу.
Ранее Верховный суд Бразилии выдал ордер на заключение да Силвы под стражу.
Сам он назвал абсурдом решение суда.
Суд приговорил экс-президента к 12 годам тюрьмы за коррупцию. По данным следствия, да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.
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