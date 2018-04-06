У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

«Кот была преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервнопаралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить?

В деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появились погибшие. Пока шпион и его дочь Юлия находились в больнице, в квартире оставались две морские свинки и два кота. Приехавшие через несколько дней ветеринары констатировали смерть грызунов от обезвоживания, и забрали черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк (о судьбе второй кошки Масяни ничего не известно). По словам специалистов лаборатории Портон-Даун, кот находился в «бедственном состоянии», и они приняли решение «облегчить его страдания», усыпив животное, а труп кремировав.

Как отмечали эксперты-химики в комментариях для газеты ВЗГЛЯД , столь поспешное уничтожение дорогого для Скрипалей животного трудно объяснимо и похоже на попытку британских властей скрыть улики. Тем более что влиятельные британские природоохранные службы никак не объясняют ситуацию, ограничиваясь лишь невнятными комментариями.

«Очень грустно слышать, что эти животные погибли в таких трагических обстоятельствах. Тем не менее, мы ценим, что аварийные службы оперативно работали в экстремальных и опасных условиях. Эта невероятно быстрая операция проводилась для сохранения общественной безопасности. В настоящее время мы не знаем подробностей того, что произошло», — заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Хатти Меллор.

Но что думают по этому поводу ветеринары? Мог ли кот находиться в таком сильном состоянии стресса, что его нужно было убивать?

Директор мобильной ветеринарной клиники международного фонда защиты животных Сергей Кручина сообщил газете ВЗГЛЯД, что, попадая в британский приют, через семь дней животное становится его собственностью.

«Видимо, это и произошло. Согласно местному законодательству, в таком случае руководство приюта может распоряжаться животными по своему усмотрению. Если оно не нужно и не имеет шанса найти хозяина, его усыпляют, поскольку день пребывания животного в приюте обходится в 80-90 фунтов (6500-7300 рублей)», — говорит эксперт.

Кручина отметил, что в Англии , в отличие от других стран, наиболее проработанное законодательство касательно взаимодействия человека и животного. По его словам, в законе прописаны все возможные нюансы: кто отвечает за животное, кто должен его усыплять и так далее.

«Что касается состояния животного, стресса или других неблагополучных факторов — это в ведении ветеринара животной психологии или кинолога. Если речь идет о собаках, и под актом об усыпления стоят как минимум три подписи. На себя берут ответственность руководство приюта, ветеринарный врач и специалист по животной психологии. При этом все три эксперта должны подтвердить, что животное перенесло такое мучение, что его лучше усыпить», — уточняет эксперт.

Кручина отметил, что Скрипаль может подать в суд на тех, кто принял решение об усыплении животного, но вряд ли получит какую-то компенсацию: «Английские адвокаты могут настаивать, что права собственности на животное перешло к приюту, и законодательная практика у них прецедентна. И этот случай вряд ли станет исключением, несмотря на всю политическую подоплеку».

Зоозащитники, между тем, не верят, что животное нельзя было спасти. Руководитель АНО «Жизнь», председатель ассоциации зоозащитников Новгородской области Лариса Акманова заявила газете ВЗГЛЯД, что животные, безусловно, могут испытывать стресс, находиться в бедственном положении, особенно когда лишаются хозяев, но это обратимо:

«У нас был случай, когда у 12-летнего кота, не знавшего улицы, умерла хозяйка. При этом кот всегда прятался, если приходили незнакомые люди, и очень тяжело переживал перемены. Сейчас этот кот живет у меня, за несколько недель он адаптировался, поэтому перса за несколько месяцев можно вылечить. Усыпление кота, который находится в стрессе — совершенно негуманно. Фактически его лишили шанса на жизнь».

Убийство кота шокировало и простых британцев. В комментариях к статье в Daily Mail подписчики заявили, что ветеринары поступили негуманно:

«Это бессердечное пренебрежение к благополучию этих животных непростительно и совершенно не британское. Тот, кто несет за это ответственность, должен оперативно объяснить ситуацию», — подчеркнул Geraint.

«Способ успокоить кота в стрессовом состоянии — кошачья мята или феромоны. Кошки невероятно живучи. Какое бедствие он испытывал, которое нельзя было вылечить седативным средством, спокойной обстановкой и капельницей для обезвоживания? Нет. Не верю», — написал Imogen.

Известно, что в организме перса не было найдено отравляющих веществ, поэтому уничтожение животных сочли сокрытием улик.

«Люди не могли забыть, что в доме был кот. Он была преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервнопаралитического вещества», — считает Stating the obvious.