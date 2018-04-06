Ещё
Порошенко призвал Париж бороться с «Северным потоком— 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко призвал французских депутатов бороться со строительством «Северного потока — 2» 

RT на русском 14 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко призвал французских депутатов совместно противодействовать строительству «Северного потока — 2».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Данный призыв Порошенко озвучил во время встречи с делегацией французских парламентариев во главе с председателем группы дружбы «Франция — Украина» в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян.
«Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта «Северный поток — 2», — указывается в заявлении.
Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕС не поддержит проект газопровода «Северный поток — 2».
5 апреля Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для запрета строительства газопровода.
RT на русском: последние новости
Трамп заявил, что ВТО неcправедлива по отношению к США СБУ задержала депутата Евпатории В Крыму ответили на заявление Гройсмана о перспективах полуострова под контролем Киева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня50
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса114
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра17
Дуров отреагировал на получение британского гражданства69
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян611
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение