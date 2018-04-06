Порошенко призвал Париж бороться с «Северным потоком— 2»

Президент Украины Пётр Порошенко призвал французских депутатов совместно противодействовать строительству «Северного потока — 2».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Данный призыв Порошенко озвучил во время встречи с делегацией французских парламентариев во главе с председателем группы дружбы «Франция — Украина» в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян.
«Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта «Северный поток — 2», — указывается в заявлении.
Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕС не поддержит проект газопровода «Северный поток — 2».
5 апреля Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для запрета строительства газопровода.