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Боевики подорвали автомобиль возле мечети в Дамаске
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Боевики подорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Xinhua / Globallookpress
Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.
Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.
Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.
После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов.
За прошедшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирийской Арабской Республики.
Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей.
Несмотря на обострение обстановки, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. Российским Центром по примирению продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующей населенный пункт Дума, о выходе боевиков и членов их семей из этого города.
Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.
Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Центром по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, в ходе которой местным жителям выдано 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн.
Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.
Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) –375 человек.
Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 735 человек с личным имуществом.
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