В стычках в Газе пострадали тысяча палестинцев

Число пострадавших в стычках в Газе палестинцев превысило тысячу

Число палестинцев, пострадавших столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа , достигло 1070 человек, шесть палестинцев погибли, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 900 пострадавших.

"Погиб 33-летний палестинец, ранее сегодня получивший ранение. Всего в столкновениях с израильскими солдатами в секторе Газа погибли шесть человек и 1070 получили ранения", — заявил Ашраф аль-Кидра.

Среди пострадавших 293 получили ранения боевыми пулями, ранения 25 оцениваются как тяжелые.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.