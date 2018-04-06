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В стычках в Газе пострадали тысяча палестинцев
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Число пострадавших в стычках в Газе палестинцев превысило тысячу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля
Число палестинцев, пострадавших столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло 1070 человек, шесть палестинцев погибли, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о пяти погибших и более 900 пострадавших.
"Погиб 33-летний палестинец, ранее сегодня получивший ранение. Всего в столкновениях с израильскими солдатами в секторе Газа погибли шесть человек и 1070 получили ранения", — заявил Ашраф аль-Кидра.
Среди пострадавших 293 получили ранения боевыми пулями, ранения 25 оцениваются как тяжелые.
О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.
В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.
Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.
Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.
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