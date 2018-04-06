Джонсон обрадовался улучшению состояния Скрипаля 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил радость в связи с улучшением состояния Сергея Скрипаля и отметил, что это заслуга британских медиков.
Ранее окружная больница Солсбери сообщила, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта. Накануне было опубликовано заявление дочери Скрипаля Юлии, отравленной вместе с отцом, в котором она рассказала, что ее состояние улучшается с каждым днем.
"Улучшение состояния Сергея Скрипаля — это и отличная новость, и результат оперативной работы наших мирового уровня спасательных служб и сотрудников Национальной службы здравоохранения, которые сыграли первостепенную роль для его и Юлии выздоровления. Я благодарю всех причастных и желаю Сергею и Юлии скорейшего полного выздоровления", — написал министр в Twitter.