Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска 

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам"* из сирийского города Дума обстреляли ракетами жилые кварталы Дамаска, два человека погибли и 15 ранены, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
"Боевики продолжили вести огонь ракетами по кварталам Дамаска и окрестностям. Два человека погибли и 15 ранены", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, ракеты достигли района Масакин Барзе и района Джиср ар-Раис и Рабве в центре города.
"Данные по пострадавшим предварительные и возможно количество жертв возрастет", — добавили в полиции.
Ранее стало известно, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ, открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам Аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.
Самолеты сирийской авиации в ответ нанесли ряд авиаударов по позициям "Джейш аль-Ислам"* в Думе уничтожив огневые позиции террористов, откуда велся огонь по Дамаску.
*Запрещенная в России террористическая организация