Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска

"Боевики продолжили вести огонь ракетами по кварталам Дамаска и окрестностям. Два человека погибли и 15 ранены", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, ракеты достигли района Масакин Барзе и района Джиср ар-Раис и Рабве в центре города.

"Данные по пострадавшим предварительные и возможно количество жертв возрастет", — добавили в полиции.

Ранее стало известно, что террористы, нарушив договоренности с сирийской армией, достигнутые при посредничестве РФ , открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам Аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.

Самолеты сирийской авиации в ответ нанесли ряд авиаударов по позициям "Джейш аль-Ислам"* в Думе уничтожив огневые позиции террористов, откуда велся огонь по Дамаску.

*Запрещенная в России террористическая организация