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Дуров отреагировал на получение британского гражданства
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Дуров отреагировал на получение британского гражданства 

Рамблер 1 час назад
Фото: durov/instagram.com
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он является гражданином Великобритании. Об этом сообщает TJ.
Ранее СМИ обнаружили на сайте Регистрационной палаты Великобритании юридическое лицо Тelegram Open Network Ltd, зарегистрированное на Павла Дурова. Там указано, что Дуров является британским гражданином.
>> У Дурова нашли британское гражданство
По информации СМИ, Тelegram Open Network — это блокчейн-система TON, которая создается на базе Telegram.
В разговоре с TJ Дуров назвал информацию о британском гражданстве и регистрации TON фейком.
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