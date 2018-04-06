Дуров отреагировал на получение британского гражданства

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он является гражданином Великобритании . Об этом сообщает TJ.

Ранее СМИ обнаружили на сайте Регистрационной палаты Великобритании юридическое лицо Тelegram Open Network Ltd, зарегистрированное на Павла Дурова. Там указано, что Дуров является британским гражданином.

По информации СМИ, Тelegram Open Network — это блокчейн-система TON, которая создается на базе Telegram.

В разговоре с TJ Дуров назвал информацию о британском гражданстве и регистрации TON фейком.