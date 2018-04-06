Трамп пожаловался на несправедливость ВТО

Трамп заявил, что ВТО неcправедлива по отношению к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) несправедлива по отношению к Соединённым Штатам. «Китай, который является крупной экономической державой, в рамках ВТО считается развивающейся страной. Благодаря этому они получают огромные льготы и преимущества, особенно над США. Кто-то читает это честно? Мы были плохо представлены. ВТО несправедлива по отношению к США», — написал Трамп в Twitter. Ранее Китай приступил к процессу спора в рамках ВТО из-за введённых американской стороной пошлин. Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил призыв постпреда Китая при ВТО Чжан Сянчэня противостоять торговому протекционизму США.