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Трамп пожаловался на несправедливость ВТО
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Трамп заявил, что ВТО неcправедлива по отношению к США 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) несправедлива по отношению к Соединённым Штатам.
«Китай, который является крупной экономической державой, в рамках ВТО считается развивающейся страной. Благодаря этому они получают огромные льготы и преимущества, особенно над США. Кто-то читает это честно? Мы были плохо представлены. ВТО несправедлива по отношению к США», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Китай приступил к процессу спора в рамках ВТО из-за введённых американской стороной пошлин.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил призыв постпреда Китая при ВТО Чжан Сянчэня противостоять торговому протекционизму США.
RT на русском: последние новости
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