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Порошенко обрадовался новым санкциям США против РФ
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Порошенко обрадовался новым санкциям США против России 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: AP
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал санкции США против российских бизнесменов и чиновников, заявив о готовности Киева присоединиться к ним. Об этом он написал в фейсбуке.
"Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка"! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", — написал Порошенко.
Он также выразил уверенность, что аналогичным образом поступит и Евросоюз.
"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерства Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей", — добавил украинский президент.
Порошенко подчеркнул, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины "комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов".
6 апреля минфин США ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.
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