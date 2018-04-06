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Савченко вызвали скорую в СИЗО 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Скорую вызвали в СИЗО к депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, которая голодает уже 14 дней, она похудела, но держится, сообщила РИА Новости ее сестра Вера Савченко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.
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Вера рассказала, что утром в пятницу адвокат Савченко Дмитрий Бугай сообщил ей, что прождал два часа для того, чтобы получить разрешение на встречу с Надеждой, однако ему сообщили, что она занята.
"Потом приехала карета скорой помощи… Я застала врачей, которые выходили из СИЗО. Разговаривать со мной они отказались. Объяснили, что не имеют права. И что взяли у Надежды плановые анализы. Я добилась встречи с ней. Она похудела, но держится", — сообщила сестра арестованной.
Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.
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