Ещё
Экс-военный рассказал об армейском романе Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

Экс-военный ВСУ рассказал об армейском романе Савченко 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший военнослужащий ВСУ Евгений Турчак рассказал об армейском романе депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Турчак вспомнил, как в 2004 году служил в разведывательной роте в Болграде, где и началась любовная история Савченко.
«На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Туда съезжались контрактники со всей Украины, и на базе нашей роты они готовились сменить тех, кто там уже был. Среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню точно, сколько длилась эта подготовка, но из всех 300 человек я запомнил двух людей: Савченко и Сережу, который хотел ее», — рассказал Турчак, передает «Апостроф».
Он также заявил, что отношения между Савченко и ее поклонником поначалу были напряженными.
«Были сплетни, что что-то там удалось-таки, потому что в казарме за месяц ничего не получилось — она в него стульями бросалась», — отметил бывший военный.
Турчак также добавил, что Савченко «конченый на всю голову человек». По его словам, Савченко устроила ему скандал, когда он не выдал ей виновку СВД, которую она просила, хотя по правилам он должен был выдать автомат «Калашникова».
«То есть человек был неадекватный еще тогда. Можно привести очень много примеров неадекватного поведения. Она не какая-то там белая ворона или по-другому мыслит, я таких знаю, у нас тоже такие были», — сказал Турчак.
В среду сестра Савченко рассказала, что за 12 дней голодовки депутат «очень подурнела» и похудела на 10 килограмм.
Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британский посол заявил о наличии у России секретной программы «Новичок» СБУ задержала российского депутата Почему Хорватия внезапно стала искать дружбы с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам58
Путин уволил одиннадцать генералов271
США ввели санкции против российских бизнесменов333
На Украине угрожают взорвать Крымский мост363
Малышева оправдалась за скандал с собаками652
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение