Ещё
В Мариуполе начали рассмотрение дела «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мариуполе начали рассмотрение дела «Норда» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Приморский районный суд Мариуполя начал рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности членов экипажа задержанного украинскими пограничниками российского судна "Норд", сообщили РИА Новости в пятницу в аппарате суда.
На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
"Суд рассматривает по отдельности по каждому гражданину. У них всего два адвоката, поэтому рассмотрение еще идет", — сообщила сотрудник аппарата суда.
РИА Новости: последние новости
СБУ сообщила о задержании депутата горсовета Евпатории Эксперт по химоружию: ситуация с питомцами Скрипаля очень странная В Финляндии зарегистрировали первый случай рождения ребенка мужчиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов122
На Украине угрожают взорвать Крымский мост436
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками633
В РФ нашли секретную программу «Новичок»95
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение