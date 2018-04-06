В Мариуполе начали рассмотрение дела «Норда» 

Приморский районный суд Мариуполя начал рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности членов экипажа задержанного украинскими пограничниками российского судна "Норд", сообщили РИА Новости в пятницу в аппарате суда.
На прошлой неделе украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.
"Суд рассматривает по отдельности по каждому гражданину. У них всего два адвоката, поэтому рассмотрение еще идет", — сообщила сотрудник аппарата суда.