Ещё
Большинство немцев недовольны правительством Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 60% жителей ФРГ недовольны правительством Меркель, показал опрос 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новое правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель пользуется одобрением 32% жителей ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного по заказу телеканала ARD.
Согласно исследованию, 64% немцев, имеющих право голоса, оценивают работу четвертого кабинета Меркель как неудовлетворительную. Welt отмечает, что в сентябре 2017 года, накануне выборов в Германии, прежнее правительство пользовалось поддержкой 51% жителей ФРГ, а число недовольных работой правительства было на 15% ниже, чем сейчас.
Тем не менее, по данным опроса, Меркель остается самой популярной фигурой в правительстве, пользуясь одобрением 57% опрошенных, при этом 40% респондентов не разделяют их точку зрения.
Опрос проводился с 3 по 4 апреля 2018 года, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.
В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Ангелой Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем 12 марта подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года. Затем Меркель в четвертый раз была избрана главой правительства Германии.
РИА Новости: последние новости
Власти Евпатории назвали задержание СБУ местного депутата недопустимым В Финляндии зарегистрировали первый случай рождения ребенка мужчиной МИД связал провокации вокруг "дела Скрипаля" с ситуацией в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов169
На Украине угрожают взорвать Крымский мост426
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
США ввели санкции против российских бизнесменов151
Малышева оправдалась за скандал с собаками641
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение