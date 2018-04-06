Большинство немцев недовольны правительством Меркель

Больше 60% жителей ФРГ недовольны правительством Меркель, показал опрос

Новое правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель пользуется одобрением 32% жителей ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного по заказу телеканала ARD.

Согласно исследованию, 64% немцев, имеющих право голоса, оценивают работу четвертого кабинета Меркель как неудовлетворительную. Welt отмечает, что в сентябре 2017 года, накануне выборов в Германии, прежнее правительство пользовалось поддержкой 51% жителей ФРГ, а число недовольных работой правительства было на 15% ниже, чем сейчас.

Тем не менее, по данным опроса, Меркель остается самой популярной фигурой в правительстве, пользуясь одобрением 57% опрошенных, при этом 40% респондентов не разделяют их точку зрения.

Опрос проводился с 3 по 4 апреля 2018 года, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.