Китай запретил онлайн-продажи Библии

Китай запретил христианам нести слово Божье через интернет

Правительство Китая запретило продавать в стране Библию через интернет-магазины. Об этом сообщает UCA News.

По информации издания, сейчас купить Библию онлайн невозможно даже на таких больших порталах, как Taobao, Amazon или китайском аналоге последнего Dangdang. При поиске пользователю выдается надпись: «Извините! В этой категории товаров нет». Некоторые же выводят в качестве предложений другие связанные с христианством книги, к примеру, сборники рассказов и комментарии, пишет South China Morning Post.

Как отмечается, в Китае Библию давно было разрешено продавать только в официальных христианских церквях, однако жесткий запрет на ее распространение в сети не устанавливался годами. О подобных ограничениях на священные писания других религий не сообщается.

UCA News пишет, что запрет был введен в Страстную субботу, 31 марта, а через четыре дня после этого власти опубликовали первый за 21 год документ о свободе вероисповедания. В нем приводились данные по верующим в Китае, которых в общей сложности насчитали 200 миллионов человек. Из них 38 миллионов — протестанты, 6 миллионов — католики, и 20 — мусульмане.

В то же время эксперты указывают, что многие верующие не посещают зарегистрированные церкви или ходят в подпольные. По оценкам, с учетом этих людей число христиан в Китае уже превышает цифру в 90 миллионов человек, состоящих в Компартии

Атеистическая Коммунистическая партия после прихода к власти в середине XX века отказалась признать Папу Римского главой местной католической церкви . Была создана специальная католическая ассоциация, подконтрольная правительству. В настоящее время власти через нее фактически назначают епископов.