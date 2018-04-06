На границе сектора Газа начались столкновения

Столкновения палестинских демонстрантов с израильскими войсками начались в пятницу на границе сектора Газа, сообщают местные телеканалы.

Участники акции протеста жгут шины, стремясь перекрыть обзор израильским военным, те применяют слезоточивый газ.

Выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием "Великий марш возвращения".

Thousands of Palestinians have already started to gather on Gaza’s border for the second mass demonstration since the #GreatReturnMarch launched last Friday. pic.twitter.com/rc5E5Mzzb1— The IMEU (@theIMEU) 6 апреля 2018 г.

В прошлую пятницу военные открыли огонь на поражение по наиболее активным участникам беспорядков, застрелив около двух десятков человек. Применение оружия израильтяне объяснили необходимостью защиты государственной границы. Они предупреждают, что в этот раз будут действовать теми же средствами, если возникнет такая необходимость.