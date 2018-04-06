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На границе сектора Газа начались столкновения
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СМИ сообщили о столкновениях на границе сектора Газа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Hams
Столкновения палестинских демонстрантов с израильскими войсками начались в пятницу на границе сектора Газа, сообщают местные телеканалы.
Участники акции протеста жгут шины, стремясь перекрыть обзор израильским военным, те применяют слезоточивый газ.
Выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием "Великий марш возвращения".
В прошлую пятницу военные открыли огонь на поражение по наиболее активным участникам беспорядков, застрелив около двух десятков человек. Применение оружия израильтяне объяснили необходимостью защиты государственной границы. Они предупреждают, что в этот раз будут действовать теми же средствами, если возникнет такая необходимость.
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