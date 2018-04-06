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Белоруссия готова установить мир в Донбассе
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Лукашенко: Белоруссия готова сделать все, чтобы установить мир в Донбассе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Белоруссия готова сделать все, чтобы в Донбассе, где из-за конфликта продолжают гибнуть люди, установился мир. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.
"Белоруссия готова сделать все, чтобы в Донбассе был мир на принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и согласия конфликтующих сторон", — сказал президент. Он указал, что его страна, находясь на своеобразном геополитическом разломе, "осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в европейском регионе". "Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет", — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров, а в горячих точках. "И ближайшая из них Донбасс, — констатировал президент. — Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но люди продолжают гибнуть".
Международная обстановка, подчеркнул белорусский лидер, "перенасыщена напряженностью". "Наиболее опасная тенденция — на евроатлантическом пространстве. Идет расшатывание системы противовесов, ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки", — заключил Лукашенко.
В Минске в пятницу проходит заседание СМИД СНГ, на котором обсуждают международные и региональные проблемы, перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах. Всего в повестке дня значится 13 вопросов.
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