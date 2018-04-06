Ещё
Словакия не намерена портить отношения с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парламенте Словакии заявили, что не намерены портить отношения с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Ben Stansall
Словакия не намерена портить хорошие отношения с Россией на основании подозрений в адрес Москвы по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил председатель Комитета по обороне и безопасности Нацсовета Словакии Антон Грнко.
Ранее Словакия отозвала для консультаций своего посла из РФ, однако не стала высылать российских дипломатов, на чем настаивал Лондон.
"Использование химического оружия весьма опасно… Однако с Россией у нас хорошие и длительные отношения. Когда кто-то говорит, что Россия использует химическое оружие, это весьма ужасно. Когда это говорится лишь на основании каких-то подозрений без доказательств, нам этого слишком мало, чтобы разрывать хорошие отношения с Россией", — заявил он журналистам после встречи с председателем комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.
Словацкий депутат отметил, что его страна хотела бы быть настоящим государством-членом ЕС и НАТО и в то же время быть в хороших отношениях и со всем миром.
"Словакия будет ждать результатов расследования. Лишь тогда мы предпримем то, что необходимо", — отметил он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Ряд стран на фоне инцидента выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.
РИА Новости: последние новости
Ни одна страна не имела монополии на производство "Новичка", заявил Чижов СБУ сообщила о задержании депутата горсовета Евпатории В Финляндии зарегистрировали первый случай рождения ребенка мужчиной
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост69
Поплавская сорвала шоу на НТВ91
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая255
В Москву придет аномальное потепление16
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение