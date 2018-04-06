Словакия не намерена портить отношения с РФ

В парламенте Словакии заявили, что не намерены портить отношения с Россией

Ранее Словакия отозвала для консультаций своего посла из РФ, однако не стала высылать российских дипломатов, на чем настаивал Лондон.

"Использование химического оружия весьма опасно… Однако с Россией у нас хорошие и длительные отношения. Когда кто-то говорит, что Россия использует химическое оружие, это весьма ужасно. Когда это говорится лишь на основании каких-то подозрений без доказательств, нам этого слишком мало, чтобы разрывать хорошие отношения с Россией", — заявил он журналистам после встречи с председателем комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

Словацкий депутат отметил, что его страна хотела бы быть настоящим государством-членом ЕС НАТО и в то же время быть в хороших отношениях и со всем миром.

"Словакия будет ждать результатов расследования. Лишь тогда мы предпримем то, что необходимо", — отметил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Ряд стран на фоне инцидента выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.