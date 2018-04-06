День Победы оказался важен для украинцев

День Победы для украинцев оказался важнее Дня независимости, показал опрос

Самые популярные праздники украинцев — Пасха, Рождество и Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет Strana.ua.

В рейтинге Пасха (82%) опередила Рождество (81%) и Новый год (79%), женский день популярен у 45% опрошенных, Троица — у 35%, День Победы — у 31% и День независимости Украины (отмечается 24 августа) — у 16%.

Наименее популярные официальные праздники — День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Опрос проводился в феврале 2018 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины. В нем приняли участие 2043 человека, статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

В последние четыре года украинские власти в рамках декоммунизации пытаются заменить старые советские традиции празднования Дня Победы на европейские. В частности, с 2015 года в стране 8 мая отмечается новый праздник — День памяти и примирения, посвященный чествованию памяти жертв Второй мировой войны.

Кроме того, с 2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название праздника Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Раньше полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Не приветствуется на Украине ношение во время торжеств георгиевских ленточек. Вместо этого гражданам предлагают стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.