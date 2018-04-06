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Венесуэла поддержала экс-президента Бразилии
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Венесуэла поддержала экс-президента Бразилии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Венесуэлы выразило солидарность с экс-президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва, которого бразильский суд решил поместить в тюрьму, говорится в заявлении венесуэльского МИД.
В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Верховный суд страны в среду отказал ему в апелляции на помещение в тюрьму. В четверг федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на исполнение приговора в отношении Лулы да Силва.
"Опять ретроградные и антидемократические сектора Бразилии используют судебный путь для преследования прогрессивных лидеров и для ограничения права народа Бразилии на переориентацию своего пути в сторону справедливости и национального единства", — отмечается в коммюнике венесуэльского МИД.
По мнению Каракаса, ситуация с Лулой сделала очевидным еще одно доказательство продолжающегося государственного переворота с целью усиления "консервативной реставрации".
"Правительство боливарианской республики Венесуэла считает, что рано или поздно решительными действиями народа в Бразилию вернется демократия, чтобы эта великая страна сыграла свою историческую роль в строительстве нашей великой общеамериканской Родины", — подчеркивается в документе.
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