Президент Боливии посетит Россию

Президент Боливии Эво Моралес приедет с официальным визитом в Россию в июне. Об этом сообщил новый посол Боливии в России Уго Вильярроэль.

«Президент Эво Моралес будет в России в июне и, безусловно, будет добиваться того, чтобы президент такой мировой державы как Россия смог нас посетить при следующей возможности», — цитирует посла издание La Razon.

По его словам, в ходе визита могут быть затронуты такие темы, как энергетика и двустороннее сотрудничество.

Ранее Моралес заявил, что Россия гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма.