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Президент Боливии посетит Россию
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Президент Боливии посетит Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Боливии Эво Моралес приедет с официальным визитом в Россию в июне. Об этом сообщил новый посол Боливии в России Уго Вильярроэль.
«Президент Эво Моралес будет в России в июне и, безусловно, будет добиваться того, чтобы президент такой мировой державы как Россия смог нас посетить при следующей возможности», — цитирует посла издание La Razon.
По его словам, в ходе визита могут быть затронуты такие темы, как энергетика и двустороннее сотрудничество.
Ранее Моралес заявил, что Россия гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма.
RT на русском: последние новости
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