В штаб-квартире Samsung прошли обыски

Прокуроры обыскали офисы постпродажного обслуживания в штаб-квартире Samsung Electronics в Сувоне, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на окружную прокуратуру Сеула

Обыски проходят в рамках возобновившегося расследования информации о том, что южнокорейская компания саботирует попытки работников создать независимый профсоюз. Пресс-секретарь Samsung подтвердил, что прокуратура произвела выемку документов.

Расследование в отношении Samsung началось в 2013 г. после обнародования якобы корпоративного документа, содержащего рекомендации по противодействию созданию работниками собственных профсоюзов. Однако дело было закрыто, поскольку прокуратура не смогла подтвердить достоверность документа.

По данным южнокорейских СМИ, указанные документы, описывающие стратегии компании по борьбе с профсоюзами, были обнаружены в ходе обысков по делу о подкупе Samsung бывшего президента Южной Кореи

Технологический гигант часто подвергается критике со стороны политиков и общественников за то, что не участвует в создании сильных трудовых организаций, а действующие профсоюзы Samsung, как правило, мало и слабы, отмечает агентство.