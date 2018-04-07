Арест экс-президента Бразилии отложен

Globo: федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента

Федеральная полиция Бразилии отложила арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы как минимум до ближайшей субботы, 7 апреля. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Globo.

По его данным, правоохранительные органы продолжают переговоры с адвокатами бывшего главы государства, чтобы убедить их подзащитного добровольно сдаться властям. При этом некоторые СМИ утверждают, что Лула да Силва пытается отстоять свое право на посещение заупокойной службы, которая в субботу утром будет организована в честь его покойной супруги Маризы Летисии в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу. 7 апреля ей исполнилось бы 68 лет, и экс-президент, как утверждает бразильская пресса, намерен во что бы то ни стало присутствовать на этой церемонии. Сам он по-прежнему находится в том самом здании профсоюза металлургов в окружении своих сторонников.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент до сих пор не явился в полицию.