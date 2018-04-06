«Новичок» оказался родом из-под Саратова

Лондон нашел новое место производства «Новичка»

По данным газеты, эту информацию британская разведслужба предоставила странам-союзникам на брифинге, «чтобы убедить их, что Москва стоит за отравлением». На брифинге также утверждалось, что в Шиханах в последние десять лет проверяли, «сможет ли „Новичок“ быть эффективен для убийств за рубежом». Этот объект в Лондоне сочли аналогом военной лаборатории «Портон-Даун».

«Коммерсант» уточняет, что речь идет о военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы ( Саратовская область ).

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

Глава Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед позже рассказал, что специалистам DSTL не удалось установить страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Он отметил, что для установления производителя необходимы разведданные, к которым правительство Британии имеет доступ.