«Новичок» оказался родом из-под Саратова

Спецслужбы Великобритании назвали местом производства вещества, которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль, «объект в Шиханах на юго-западе России». Об этом пишет The Times.
По данным газеты, эту информацию британская разведслужба предоставила странам-союзникам на брифинге, «чтобы убедить их, что Москва стоит за отравлением». На брифинге также утверждалось, что в Шиханах в последние десять лет проверяли, «сможет ли „Новичок“ быть эффективен для убийств за рубежом». Этот объект в Лондоне сочли аналогом военной лаборатории «Портон-Даун».
«Коммерсант» уточняет, что речь идет о военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы (Саратовская область).
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Глава Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед позже рассказал, что специалистам DSTL не удалось установить страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Он отметил, что для установления производителя необходимы разведданные, к которым правительство Британии имеет доступ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что схожее с «Новичком» вещество могли производить примерно в 20 странах мира.