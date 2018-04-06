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Лондон нашел новое место производства «Новичка» в России
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Британская разведка снова вычислила лабораторию по производству «Новичка» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Британская разведка утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, произведено в лабораториях военной научно-исследовательской базы в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом пишет газета The Times.
По информации СМИ, об этом рассказали представители разведывательных служб в ходе специального совещания с представителями союзников Соединенного Королевства. На нем власти попытались убедить мировых лидеров в виновности Москвы в инциденте в Солсбери. Итогом брифинга стала высылка российских дипломатов из 28 стран.
Согласно данным из открытых источников, в Шиханах расположен 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России — головной НИИ в Вооруженных Силах по проблемам радиационной, химической и биологической защиты.
5 апреля The Times писала, что британские спецслужбы вычислили «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней после инцидента в Солсбери, используя научный анализ и разведданные.
3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения.
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