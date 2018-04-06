Трамп выкинул листок с речью во время выступления

Президент США Дональд Трамп выбросил бумагу с подготовленной речью во время выступления на заседании круглого стола в Западной Виргинии, посвященном налоговой политике. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Live on-air News.

"Знаете, тут должны были быть мои замечания, это заняло бы около двух минут, но к черту ее", — сказал Трамп, подбросив листок бумаги в воздух.

При этом американский лидер незамедлительно объяснил свой поступок.

"Это было бы немного скучно", — отметил он, продолжив выступление.

Ранее Трамп привлек внимание пользователей соцсетей, которые высмеяли американского президента за то, как он "неуклюже" пил воду во время выступления в Белом доме.