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Американка ловко проучила хамку в магазине
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Девушка проучила прозвавшую ее «жирной сучкой» покупательницу в магазине 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Американка Вега Блоссом из Индианы проучила покупательницу магазина, обозвавшую ее «жирной сучкой».
Накануне католической Пасхи в магазине образовалась очередь из желающих купить капкейки. Количество кексов было ограничено, поэтому клиенты беспокоились, что им не достанется сладостей. Женщина перед Блоссом долго покупала капкейки, что раздражало ее соседку по очереди, стоящую сзади. Она грубо комментировала происходящее в разговоре со своей приятельницей.
Когда подошла очередь Блоссом, девушка услышала, как нетерпеливая соседка сказала:
«Ну наконец-то, будем надеяться, что эта толстая сучка не скупит все капкейки».
Девушку очень задели слова покупательниц, она призналась The Daily Mail, что чуть не расплакалась от обиды, однако на выпад ничего не ответила. Вместо этого она решила научить грубиянок уважать других и вместо запланированных шести капкейков купила все оставшиеся.
«Я купила все эти чертовы капкейки до единого. Я потратила на них 54 доллара (около трех тысяч рублей по текущему курсу). Просто чтобы реально быть сучкой. Счастливой Пасхи», — рассказала девушка в Facebook.
Ее пост приобрел вирусную популярность. За несколько дней записью поделилось больше 25 тысяч человек, еще 77 тысяч выразили одобрение лайками. Тысячи человек высказали ей поддержку. В комментариях под постом Блоссом люди пишут, что поступили бы так же. Множество девушек признаются, что тоже получали подобные обидные упреки.
Девушка признается, что внезапно свалившаяся слава стала для нее неожиданностью.
«Опубликуйте одну хорошую историю и внезапно более 100 человек захотят добавить вас в друзья», — изумляется она в Facebook.
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