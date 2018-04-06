Сколько еще россиян попадут под санкции США

СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США россиян

Санкции США могут быть введены в отношении от шести до десяти крупных российских бизнесменов, близких к руководству страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в Белом доме. Несколько высокопоставленных американских чиновников уточнили NBC , что это будут люди, близкие лично к президенту России.

Агентство Рейтер ранее со ссылкой на источники сообщило, что США могут уже в четверг ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы". Санкции могут быть введены против российских олигархов, в том числе тех, кто, по мнению США, связан с российским руководством, уточняло агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современной России олигархов уже нет. При этом он сообщил, что Москва не получала подтверждений информации о возможных скорых санкциях против бизнесменов или о допросе российских предпринимателей в США.

По словам собеседника Блумберг в Белом доме, под новыми санкциями США могут оказаться от шести до десяти так называемых "олигархов", хотя решение об их точном числе еще не принято.

Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает, что речь идет о людях, у которых, по мнению Белого дома, есть связи с российским президентом Владимиром Путиным

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем. После публикации списка минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.