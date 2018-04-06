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Экс-президент Южной Кореи приговорена к тюрьме
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Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы 

ТАСС 49 минут назад
Фото: EPA
Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений. Об этом говорится в оглашенном в пятницу приговоре Центрального районного суда Сеула.
Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.
Оглашение приговора впервые в истории страны прошло в прямом телевизионном эфире, несмотря на протесты защиты. Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на финальном заседании суда. У ее адвокатов есть право в течение недели подать апелляцию в суд высшей инстанции.
Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги по имени Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд крупных компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.
Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего. В начале 2017 года Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента.
В феврале 2018 года суд признал Чхве Сун Силь виновной по обвинениям в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении властью и приговорил к 20 годам тюрьмы. Она должна выплатить штраф в размере $16,6 млн
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