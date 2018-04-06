Трамп: я не платил порноактрисе $130 тысяч за молчание

По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн , взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.

В свою очередь, как отмечает агентство, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.

Ранее сообщалось, что суд отказал защите порноактрисы Сторми Дэниэлс в вызове Трампа на допрос.

Сторми Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Дональдом Трампом. По ее словам, тогда же личный адвокат будущего президента заплатил ей за молчание.