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Во Франции задержали экс-сенатора за дебош
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Во Франции задержали экс-сенатора за дебош в баре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор и член правительства Франции Жан-Венсан Плясе задержан правоохранителями после скандала в парижском баре, сообщает телеканал BFMTV.
Полицейские прибыли в бар La Piscine в ночь на четверг по вызову сотрудников заведения. По их словам, 50-летний политик приставал к девушке, которая отказалась с ним танцевать.
Когда Плясе выводили из бара, он позволил расистские замечания в адрес охранника арабского происхождения и оскорбил полицейских. После обследования в крови экс-сенатора было обнаружено 2,32 грамма алкоголя на один литр.
Сразу же после инцидента Плясе был взят под стражу. В четверг вечером прокуратура Парижа продлила срок его задержания.
Плясе родился в Сеуле, но вскоре был усыновлен французской семьей. В 2016-17 годах он занимал в правительстве Франции пост госсекретаря по делам госреформы.
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