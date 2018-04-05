Капитана судна «Норд» доставили в украинский суд

Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко доставили в городской суд Херсона, сообщил РИА Новости представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина.

Херсонский городской суд в четверг перенес избрание меры пресечения Горбатенко на пятницу. По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, это произошло по техническим причинам. В свою очередь адвокат заявил, что срок определения по задержанию капитана истекает в четверг вечером, после чего его должны отпустить из изолятора временного содержания.

"После того, как мы устроили грандиозный скандал, Владимир Горбенко был доставлен по суд, где будет приниматься решение по мере пресечения. При этом хочу подчеркнуть, что срок действия определения о задержании истек в 18.51, и он уже должен быть отпущен на свободу, но до сих пор находится под стражей", — сказал Щербина.

По его словам, в ближайшие часы должно состояться судебное заседание по избранию меры пресечения.

"Я в этом деле уже ничего не загадываю, потому что в нем столько всего необычного. Я после этого дела, наверное, книгу напишу под названием: "Как сделать не по закону". Причем каждый шаг. Методическое пособие выпущу", — подчеркнул адвокат.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

Горбенко в среду доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено.