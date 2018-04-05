Россию сравнили с профессором Мориарти

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сравнила Россию со злодеем из рассказов Артура Конана Дойла профессором Мориарти. Таким образом дипломат ответила российскому коллеге Василию Небензе на его заявление трехнедельной давности.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Совбез ООН 14 марта по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери. На встрече постпред РФ Василий Небензя сказал, что правительство Великобритании действует в духе известного персонажа Артура Конана Дойла — инспектора Лестрейда, спешные выводы которого опровергал сыщик Шерлок Холмс.
"Вчера на заседании исполнительного совета ОЗХО провалилась попытка России включить российских экспертов в расследование ОЗХО. Последний раз, когда мы обсуждали этот вопрос в Совете Безопасности, российский постпред полюбил аналогии с Шерлоком Холмсом, так что позвольте мне продолжить в этом духе. Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", — сказала Пирс журналистам в четверг.
В четверг после 22.00 мск Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудит инцидент в Солсбери. Встречу накануне созвала делегация РФ.
В минувшую среду в Гааге состоялось заседание исполкома ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект решения, подразумевающего совместное российско-британское расследование "дела Скрипаля". По данным британской стороны, из 41 участника исполкома организации только шесть голосов было подано за проект такого решения.
Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.