Украинские националисты будут бороться с «куличами»

Украинские националисты накануне Пасхи заявили о намерении бороться с «куличами»

Радикалы из украинской националистической организации С14 заявили о намерении бороться со словом «кулич» накануне Пасхи.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление лидера националистов данного движения Евгения Карася , которое он оставил на своей странице в Facebook.

По его мнению, употребление слова «кулич» при наличии украинского наименования «паска» является «шизофренией».

«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать», — написал он.