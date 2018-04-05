Украинские националисты будут бороться с «куличами»

Радикалы из украинской националистической организации С14 заявили о намерении бороться со словом «кулич» накануне Пасхи.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление лидера националистов данного движения Евгения Карася, которое он оставил на своей странице в Facebook.
По его мнению, употребление слова «кулич» при наличии украинского наименования «паска» является «шизофренией».
«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать», — написал он.
Ранее на Украине в очередной раз была атакована церковь УПЦ Московского патриархата. В ночь на 10 марта неизвестные подожгли киевский храм Преображения Господня. По мнению местных священников, пожары — дело рук украинских радикалов.