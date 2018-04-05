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Трамп перебросил нацгвардию на границу с Мексикой
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Трамп приказал перебросить нацгвардию на границу с Мексикой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
В отношениях между Вашингтоном и Мехико разгорелся скандал после того, как президент США Дональд Трамп распорядился разместить на границе с Мексикой бойцов национальной гвардии для борьбы с нелегалами и наркотрафиком. Мексиканские власти заявили, что милитаризация пограничной зоны недопустима, и потребовали от США официальных разъяснений по поводу столь неуважительных действий.
Обычно нацгвардию используют при ликвидации последствий стихийных бедствий или крупных беспорядков. При Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме на мексиканскую границу уже перебрасывались ее подразделения — 6 тысяч бойцов в 2006-м и 1200 военных в 2010 году. Однако, как пишет "Шпигель онлайн", они использовались в основном для логистических задач и никого не арестовывали. По мнению экспертов, Трампу нужно оправдать в глазах электората отсутствие прогресса в строительстве обещанной стены на границе с Мексикой. Местами она и без того надежно защищена двойными заборами и КПП, а местами — открыта. В целом 3100 километров патрулируют 16 700 американских пограничников на квадроциклах, джипах, а кое-где и на лошадях, а также беспилотники. При этом, согласно статистике последних лет, число задержаний перебежчиков снижается. А мексиканские пограничники со своей стороны отлавливают ежегодно десятки тысяч нелегалов из стран Центральной Америки и отправляют их обратно.
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